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С зайцами и бабами: В «ДНР» показали «фривольного» Пушкина (Фото)

02.03.20 07:03
Фото Сергея Голохи
Фото Сергея Голохи

В неподконтрольном украинской власти Донецке выставили картины местного художника и скульптора Равиля Акмаева, посвященные 220-летию Пушкина и 160-летию Чехова. Об этом сообщает дончанин Сергей Голоха.

Он отметил, что первоначально выставка проходила в Донецком художественном музее.

Но часть картин разместили в кафе «Шоколадница», которое в прошлом году открылось на углу бульвара Пушкина и проспекта Гурова. «Причем там можно увидеть и те несколько картин, которые не показывали в музее по причине их фривольности. В музей все же ходят и дети до 16 лет :-)», – сообщил Голоха.

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