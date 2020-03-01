В 30 миллионов: В Славянске на Масленицу чучело сжигали в обновленном парке (75 фото)

В Славянске (Донецкая обл.) общегородские масленичные гуляния прошли сегодня, 1 марта, в центральном городском парке «Шелковичный». Как передает корреспондент «Донецких новостей», реконструкция данного парка длится уже 5-й год. И городской голова Славянска Вадим Лях наконец-то объявил о ее завершении, и что территорию отдыха официально откроют 1 мая.

«До 1 мая здесь много работы, чтобы парк заработал в полном объеме. Чтобы появились новые аттракционы, новые локации и новое озеленение. Денег хватит, потому что в основном здесь остались подвоз земли, уборка и высадка новых растений. В итоге, реконструкция парка будет стоить порядка 30 млн грн со всеми вложениями. Это с учетом донорских средств и денег местного совета, которые вкладывались с 2015 года», – рассказал мэр.

Вадим Лях

Последний раз праздник Масленицы в «Шелковичном» проводили в 2016 году. «Потом три года Масленица была на центральной площади [в связи с ремонтными работами]. И в этом году мы снова вернулись в парк», – дополнила начальник отдела культуры Славянского городского совета Марина Олейник.

К организации праздника в качестве волонтеров привлекли старшеклассников, студентов местных техникумов и вузов. «Они – скоморохи, сказочные герои. Мы тоже через это прошли лет 20 назад – в свое время тоже бегали на Масленице в костюмах. Это огромный опыт для детей, который позволяет попробовать себя в новом направлении. Может, кому-то понравится быть на сцене и потом он решит стать актером или организатором мероприятий», – поделилась Олейник.

Трехчасовая тематическая развлекательная программа прошла на летней эстраде. Танцевальными и вокальными номерами радовали зрителей творческие коллективы города.

Также для гостей работали разнообразные локации, подготовленные общественными организациями города. Взрослые и дети участвовали в разнообразных конкурсах и состязаниях. Для поощрения городской совет закупил призы. И смельчаков нашлось не мало, но не все могли справиться с этим, на первый взгляд, не сложным заданием. Самый большой ажиотаж вызвал аттракцион – залезть на деревянный столб.

На центральной аллее прошел фестиваль «Лялька – веснянка», в котором приняли участие городские школы.

По аллеям парка развернулась ярмарка, где можно было поторговаться с продавцами сувениров и изделий ручной работы. В торговых палатках предлагали множество блинов с разнообразными начинками и другие угощения на любой вкус от местных кафе.

По традиции кульминацией праздника стало коллективное сожжение чучела зимы и праздничная дискотека.

Также народные гуляния прошли в учебных заведениях, микрорайонах и иных парках Славянска. Везде горожане угощали блинами и другими вкусностями, пели-танцевали и традиционно сжигали чучела, символизирующего уходящую зиму.