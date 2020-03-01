«Ворскла» в Полтаве сенсационно обыграла «Шахтер»

Матч 20-го тура украинской Премьер-лиги в Полтаве между «Ворсклой» и «Шахтером» завершился сенсацией. Хозяева поля обыграли чемпионов страны «горняков» со счетом 1:0, пишет «Сегодня».

Единственный в матче мяч был забит на 30-й минуте поединка. Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик передержал мяч в собственной штрафной, выходя из-под прессинга. Кулач совершил отбор и отпасовал на Скляра, после передачи которого Степанюк пробил в пустые ворота «горняков».

Отметим, что последний отрезок поединка «Ворскла» играла вдесятером – на 84-й минуте у полтавчан за две желтые карточки был удален Скляр.

Таким образом «Ворскла», обыграв «Шахтер» 1:0, оборвала внушительную беспроигрышную серию «горняков», которая насчитывала 48 матчей – 41 победу и 7 ничьих. До повторения своего же рекорда по количеству матчей без поражений (55) в чемпионате Украины дончанам не хватило 7 поединков.