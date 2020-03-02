Выучили украинский? Тогда пора переходить на русский...

После того, как в июле прошлого года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» плюс полтора месяца назад Верховная Рада приняла в окончательной редакции закон «О полном общем среднем образовании», казалось, была подведена жирная черта под использованием русского языка в Украине иначе как в быту.

Однако несколько дней назад в украинский парламент неожиданно был подан законопроект, предусматривающий не только право получения полного образования (включая высшее) на языке национальных меньшинств (в том числе – русском), но и поддержку государства в изучении конкретно… русского языка.

В связи с этим, большинство украинских экспертов просто потерялось в догадках, пытаясь определить, что же может означать этот последний кульбит отечественной языковой политики. Это реальная смена курса? Или банальные игры депутатов в борьбе за заметно «похудевший» в последнее время рейтинг? Что это?

Только на украинском

Как известно, 16 июля прошлого года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он существенно усилил позиции украинского языка и существенно сузил сферу использования русского.

В частности, этот закон перевел все публичные мероприятия в стране на украинский язык. Обслуживание клиентов предприятиями сферы обслуживания (магазины, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, автомойки и т.д.), коммунальными предприятиями также с этого момента должно было происходить на украинском языке, если этого хочет клиент. Это же касалось и учреждений здравоохранения.

Все компьютерные программы, продающиеся в Украине, должны были получить украинский интерфейс. Все СМИ через пару лет – обеспечить украинский вариант своей продукции. Весь документооборот – вестись исключительно на украинском языке.

Изрядную долю пикантности в ситуацию придало то, что уже через неделю после вступления закона в силу, правительство утвердило новую редакцию украинского правописания. Само утвержденное «правописание» потянуло на 282 страницы, что позволило некоторым экспертам говорить даже о введении нового украинского языка, местами сильно непохожего на тот, который изучался в школах Украины до этого.

Это существенно «напрягло» немалый сегмент общества, который «языковой закон» обязывал сдавать экзамены по украинскому языку при назначении на должность или продолжении работы на должности. Речь идет о чиновниках центральной и местной власти, судьях, адвокатах, дипломатах, нотариусах, сотрудниках государственных и коммунальных предприятий, работниках образовательных, научных, научно-педагогических и медицинских учреждений, вообще любого госслужащего, а также рядового, сержантского и старшинского состава всех правоохранительных органов.

Вполне естественно, что обучение в украинских вузах должно было вестись исключительно на украинском языке. При этом создание групп с преподаванием на русском языке – незаконно. Что касается детских садов, то в них разрешается создавать группы для параллельного обучения на языках народов, входящих в Евросоюз. Но не на русском языке.

И обучение – также

А 16 января нынешнего года Верховная Рада приняла в окончательном виде закон «О полном общем среднем образовании», чем внесла ясность и в языковую политику государства в отношении школ. Закон определил три языковые схемы, из которых русского языка касается одна.

Она применяется в случае, когда язык нацменьшинства принадлежит к «одной из украинских языковых семей» или дети живут в среде собственной речи. В этом случае в начальной школе часть предметов будут преподавать, в частности, на русском языке, а другую часть – на украинском. Однако, начиная с 5 класса преподавание на украинском языке не должно занимать меньше 80% учебного времени.

Детали перехода озвучила еще в октябре прошлого года министр образования Анна Новосад. «Русскоязычные школы с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, перейдут на украинский язык обучения с сентября 2023 года… Однако в этих школах будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык на родном языке. Если мы говорим о русском меньшинстве, это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы», – заявила она.

Как известно, на момент объявления независимости в 1991 году в Украине было 4633 школы с русским языком обучения. Их доля в общем количестве украинских школ составляла 25%. К концу прошлого года их осталось чуть более 600.

Есть мнение – не иметь мнения

Многие украинцы, предпочитающие общаться на русском языке, не восприняли подобную украинизацию. Одной из главных причин такого отношения было то, что сами ярые сторонники украинизации и украинского языка зачастую пользовались как раз… русским языком. Причем, многие из них не видели ничего странного в том, что они призывают к запрету русского языка на… русском же языке.

Поначалу русскоязычные украинцы связывали свои надежды с тем, что позиция нового президента Владимира Зеленского по языковому вопросу существенно отличалась от позиции его предшественника Петра Порошенко.

«Украинский язык – государственный язык. Но страна и власть должны поддерживать и развивать русский язык и языки нацменьшинств. Не надо давить их языки. Не надо давить русский язык», – заявлял еще в качестве кандидата на пост главы государства Зеленский в конце марта прошлого года. Тогда же он пообещал тщательно проанализировать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет ущемления прав русскоязычных.

Однако после выборов, уже к сентябрю 2019-го его позиция по этому вопросу претерпела существенные изменения. «Это очень сложный вопрос. Какое бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно. Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера и... И достаточно. Если человек работал 40-50 лет на эту страну, когда она была еще в составе СССР, он что не такой человек? Я уверен, надо защищать права меньшинств и найти для этого модель», – заявил Владимир Зеленский.

Многие эксперты связали такую трансформацию мнения с весьма пассивной позицией русскоязычных украинцев в вопросах политики языка (как, впрочем, и в других вопросах). Эта позиция легко позволяет считать, что этот сегмент украинского общества согласен с украинизацией и даже поддерживает ее. Однако, судя по всему, это не так.

Удивительное единство украинцев и Европы

По данным исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) во второй половине февраля нынешнего года, 33% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины. 40% считают, что такое право должно быть у русскоязычных в тех областях, где большинство населения этого хочет. И лишь 24% считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

При этом некоторые эксперты уже заметили, что общее количество украинцев, выступающих за возврат школьного обучения на русском языке, удивительным образом совпадает с количеством избирателей, проголосовавших за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

Также, согласно исследованию КМИС, 37% считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины. Еще 31% – что в тех областях, где большинство населения этого хочет. Считают, что государство ничего подобного не должно – 28%. Эти исследования не учитывают мнение жителей неподконтрольных Украине территорий. Однако там по этому вопросу и так все более или менее ясно.

Интересно, что эти данные КМИС весьма похожи на информацию, полученную им в результате нескольких предыдущих исследований на тему языка.

Примечательно, что в Европе также, мягко говоря, не одобряют языковую политику Украины. К примеру, еще в августе прошлого года Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер в адрес закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» высказался так: «Разделения между языками Евросоюза и всеми остальными (читай – русским, – авт.) говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации. В принятом в Украине законе о языке все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко – не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание. А о защите нацменьшинств не говорится ничего».

Оказалась не восторге от закона и Венецианская комиссия. «Закон о государственном языке не смог установить баланс между популяризацией украинского языка и должной защитой языковых прав национальных меньшинств. Имплементация закона без законодательной защиты языковых прав нацменьшинств может привести к их дискриминации», – говорится в заключении Комиссии.

Благодаря то ли общественному мнению в Украине, то ли позиции Европы, то ли чему-то еще, но отношение властей к проблеме опять как бы начало меняться.

Вернуть права русском языку?

«Принятие в апреле прошлого года языкового закона заложило много рисков для общества. В нем

есть вопрос, скажем, штрафов за использование языка в сфере услуг. На базе Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики мы начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Мы хотим найти компромиссный подход, который объединял бы страну. Такая дискуссия скоро начнется и к ней мы привлечем специалистов, ученых, экспертов. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу», – заявил неделю назад глава указанного парламентского Комитета Александр Ткаченко (фракция «Слуга народа»).

Примерно в это же время два других народных депутата– Максим Бужанский («Слуга народа») и Олег Волошин («ОПЗЖ») внесли в парламент законопроект «Об образовании (касаемо имплементации норм Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии)», вносящий ряд изменений в языковую политику.

В пояснительной записке к документу авторы признали, что «русский и другие языки национальных меньшинств являются родными языками или языками общения для миллионов граждан Украины, которые имеют такие же конституционные права, как и, например, украиноязычные граждане».

Сам проект определяет, что язык обучения определяется на основании положений ст.10 Конституции Украины. Как известно, в этой статье говорится, что государственным языком в Украине является украинский, однако, в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

Также проект говорит, что коренные народы и нацменьшинства имеют право обучаться на своем родном языке наряду с государственным, а государство – гарантирует каждому гражданину Украины это право. Что в школах и университетах могут преподаваться одна или несколько дисциплин на языках национальных меньшинств или других языках. И, наконец, что частные образовательные учреждения могут сами выбирать язык обучения, хотя и должны обеспечить знание украинского языка в соответствии с госстандартами. Более того, он предусматривает, чтобы государство способствовало изучению языков международного общения, прежде всего, английского и… русского языков.

Применительно к русскому, документ закрепляет право получать образование на этом языке в полном объеме и на всех уровнях (при условии изучения украинского языка на должном уровне).

В связи с этим у многих украинцев возник простой вопрос: они это всерьез или это просто пролог к грядущим местным выборам и борьба за голоса русскоязычных?

Это просто шутка такая

«За неделю до этого на заседании комитета уже рассматривался похожий законопроект депутата Бужанского о языке в образовании. Никто из депутатов за него не высказался. Но и не отклонили. Отправили на доработку. Мы не позволим менять закон и не будем отступать под давлением апологетов "русского мира". Сейчас у нас баланс между реализацией права (нацменьшинств) и предоставлением качественного образования на украинском языке», – рассказала член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Инна Совсун (фракция «Голос»).

Большинство экспертов также не верят в перспективы этого законопроекта стать законом.

А тем временем ситуация с защитой украинского языка становится все интереснее. Как сообщило Главное управление полиции в Киеве: «10 февраля 2020 года следственным отделом Подольского управления полиции сведения в отношении продюсера телеканала "1+1" Алены Еремеевой внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного производства, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины».

Эта статья звучит так: «Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам».

Что сделала обвиняемая. «Если комедии для осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, то все 7 мелодрам сняты на русском. Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще», – заявила она в начале февраля нынешнего года.

Этого хватило. Что-то будет дальше?