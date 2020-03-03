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Реформа высшего образования: Что изменится для вузов и абитуриентов в 2020 году

03.03.20 09:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2020 году в Украине стартует реформа высшего образования. Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования» вступил в силу 16 января 2020 года. Документ предусматривает существенные изменения в работе высших учебных заведений и новации при поступлении в вузы.

Эксперты Центра общественного мониторинга и контроля отмечают, что изменения в высшей школе назрели уже давно, ведь образовательные программы зачастую не соответствуют потребностям рынка труда, а лишние бюрократические процедуры осложняют жизнь как учебным заведениям, так и студентам.

Реформа предусматривает упрощенное лицензирование вузов. Так, будет отменено лицензирование для почти 100 специальностей, кроме «регулируемых профессий», которые предусматривают особенно ответственную работу, например, в юридической сфере, атомной энергетике или медицине. Процесс лицензирования должен стать электронным, чтобы каждый этап проходил через прозрачные онлайн-базы.

Статусы «национальный» высшим учебным заведениям теперь будут присваивать реже. Как отмечает председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, сегодня 110 вузов являются национальными, что несколько обесценивает этот статус. Забирать звание в университетов не будут, но будут присваивать меньше – только как почетное звание.

Будут внедрены ключевые показатели эффективности (KPI) для ректоров. Формированием KPI будет заниматься Министерство образования и науки Украины (МОН) на базе программ кандидатов в ректоры. Со всеми руководителями подпишут контракты с указанием показателей эффективности, сроками и механизмами проверки. Их невыполнение может стать основанием для увольнения.

Отменяется понятие «диплом государственного образца». Вузы смогут выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственным ученым советом. «Мы просто переходим на европейскую практику, когда каждый вуз выдает свой диплом в плане дизайна. Но у них остается уникальный номер», – объясняет член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

В то же время остается обязательной степень защиты дипломов. Подлинность каждого документа можно будет проверить по реестру Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Одна из резонансных новаций закона для студентов – введение мотивационного письма для поступления. Абитуриенты будут писать его еще до внешнего независимого оценивания (ВНО). В письмах они смогут объяснить, почему хотят учиться именно в этом университете и на этой специальности. Пока нововведение не будет обязательным и будет вводиться университетами по своему усмотрению с 2021 года. Вес балла за мотивационное письмо будет составлять лишь 1% от конкурсного балла. Через мотивационное письмо МОН стремится стимулировать будущих студентов к обдуманному выбору специальности.

Законодательно закрепляются льготы на поступление для участников Революции достоинства, людей с инвалидностью, полученной на войне, ветеранов и их детей. Также проще станет процесс поступления для участников боевых действий.

Закон предусматривает увеличение ответственности для студентов за несоблюдение «академической добродетели». Выявление плагиата в работах может стать причиной невыдачи диплома или основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.

МОН уже обнародовал условия и календарный план вступительной кампании-2020:

  • в этом году порог для поступления на бюджет составит не менее 125 баллов, а на отдельные специальности будут действовать повышенные пороговые баллы. Так, 150 баллов ВНО по второму и третьему конкурсным предметам нужно иметь для поступления на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия». Также со 130 до 140 баллов повысился конкурсный балл на специальности «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения»;
  • в этом году впервые будут принимать сертификаты ВНО за четыре года (2017-2020 годы). Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации, выбрав лучшие свои результаты. Например, подав в одном пакете сертификат 2017 и 2019 годов. Абитуриенты смогут подать 5 заявлений на любые специальности;
  • регистрация электронных кабинетов и загрузка в них документов начнется 1 июля, а прием заявлений и документов – 13 июля. Подача заявлений закончится 22 июля – для поступающих только по сертификатам ВНО, 16 июля – для поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

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