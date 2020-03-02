Участники пробного ВНО получат приглашения 2 марта

Участники пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) 2 марта получат приглашения, в которых будут указаны адреса пунктов пробного тестирования, сообщает «Освіта.ua».

Приглашения будут размещены в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Для входа в «Личный кабинет участника ПВНО» необходимо ввести логин и пароль, полученные ранее от регионального центра.

Для того, чтобы распечатать приглашение-пропуск для участия в пробном ВНО, необходимо воспользоваться опцией «Сформировать приглашение-пропуск». Документ формируется в формате PDF и загружается автоматически.

Напомним, в Донецкой области для прохождения пробного ВНО зарегистрировались 10 тыс. 793 человека. Наиболее популярными среди участников пробного тестирования по традиции стали украинский язык и литература, математика, английский язык и история Украины.