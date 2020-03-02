«Хватали и продавцов, и покупаталей»: На рынках в «ДНР» проверяли паспорта

В неподконтрольных украинским властям Макеевке и Горловке (Донецкая обл.) на рынках устроили облавы на людей без «паспортов ДНР». С 28 февраля по 1 марта вместе с «налоговой инспекцией ДНР» документы проверяла «полиция» и «миграционная служба ДНР». Людей с украинским паспортами увозили в «полицию». Об этом сообщают «Факты» со ссылкой на очевидцев.

«Меня удивило, что у некоторых наших предпринимателей, которые держат по нескольку торговых точек на Красном рынке, все еще нет "паспортов ДНР". Они предъявляли "налоговикам" документы на товар и разрешение на торговлю, привычно отдавали им дань – на "штрафы" – не за какие-то конкретные нарушения, а просто так – "к 8 Марта", у нас же каждый месяц какой-то праздник. После них представители "миграционной" требовали предъявить паспорта. И если человек предъявлял украинский паспорт, то ему приказывали сесть в машину и проехать в райотдел "полиции" для установления личности», – рассказал житель Макеевки.

«У нас в Горловке на оптовом рынке 28 февраля хватали и продавцов, и покупателей с украинскими паспортами. У кого не было "паспорта ДНР", уводили в райотдел "полиции". Потом один продавец рассказал, что писал объяснение на тему – почему он еще не получил "паспорт ДНР". Один знакомый оптовик вернулся из райотдела, рассказал, что у него сняли отпечатки пальцев и пообещали, что в конце недели придут к нему проверить, встал ли он в электронную очередь, чтобы сдать документы на получение "паспорта ДНР". Велели распечатать талончик с номером в этой очереди и носить его с собой в украинском паспорте. Он-то станет в очередь – куда ж ему деваться. Но когда же тот "документ" получит, если в очередь пишутся уже на август и сентябрь 2020 года?» – говорит житель Горловки.

По словам людей, живущих на неподконтрольной украинским властям части Донетчины, без «республиканского паспорта» перестали принимать на работу на шахты, в бюджетные организации тоже давно не принимают.

«А ведь после тех облав, которые у нас устроили на новогодние праздники, Пушилин заявил, что это было связано только с временной отменой комендантского часа – мол, выявляли "укроДРГ", что и украинский паспорт в нашей местности все еще действительный документ, пригодный для удостоверения личности. Врал "правитель", как обычно», – возмущается горловчанин.

В связи с этой ситуацией местные жители в соцсетях также сообщают, «паспорта ДНР» не дают преференций в России, там требуют к предъявлению украинские документы:

Элла: «ФМС разговаривает только, если у тебя паспорт Украины, и то же самое касается свидетельства о рождении детей – только свидетельство о рождении Украины. Столкнулись с этой проблемой на прошлой неделе».

Напомним, в Донецке 19 февраля «МВД ДНР» провело вооруженную проверку студентов «Донецкого медицинского университета ДНР» на предмет наличия у них паспортов «республики». Проверка проводилась в общежитии №9. Здание окружили автоматчики, проверяли документы, часть студентов были задержаны.