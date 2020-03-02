«Избивали меня лично»: Асеев рассказал об освобожденных по обмену преступниках «ДНР»

Вместе с пленниками «ДНР» вышли на свободу и те, кто их избивал и издевался над задержанными. Об этом сообщил журналист Станислав Асеев, освобожденный в рамках обмена 29 декабря 2019 года, на своей странице в Facebook.

Он рассказал о Евгении Бражникове и Алексее Кускове, которые поддерживали «ДНР» и участвовали в преступлениях в донецкой «Изоляции», где удерживали пленных.

«Оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым – он все еще в плену – фактически вымыли пол, протащив по всему коридору», – написал Асеев.

По его словам, об этих фактах он сообщил президенту Владимиру Зеленскому. «Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" – и на этом все. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ еще 20 января», – уточнил журналист.

«Бражникова начали бить еще за палатками, как только нас привезли с блокпоста – тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков – уже больше двух лет на свободе (его поменяли еще в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришел проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". – Помню, Леша, я ничего не забуду...» – рассказал Асеев.

Напомним, 65 освобожденных из плена «Л-ДНР» граждан Украины получили статус лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.