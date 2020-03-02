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Цветы, вино, шоколадные конфеты: Как готовятся к 8 Марта в Донецке (Фото)

02.03.20 08:37
Фото со страницы в Facebook Александра Валентиновича
Фото со страницы в Facebook Александра Валентиновича

В неподконтрольном украинским властям Донецке готовятся к 8 Марта: полки супермаркетов заставлены цветами, алкоголем и конфетами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный фотограф Александр Валентинович.

Дончанин посетил гипермаркет «Галактика» (действует на мощностях «национализированного» гипермаркета «Эпицентр»). В гипермаркете продают орхидеи в горшочках: от 854 до 1518 руб. (от 314 до 558 грн по местному курсу на 2.03.2020) – в зависимости от размера цветоноса.

Жителям Донецка предлагают приобрести и иные цветы в горшочках. Так, драцены продают по цене от 373 руб. (137 грн), диффенбахии – от 167 руб. (61 грн).

Оформлены витрины с шампанским, вином, вермутом. Вино «Абрау Дюрсо» продают по 285 руб. (105 грн) за бутылку, «Мускатное» по 254 руб. (93 грн), вермут «Мартини» – по 635 руб. (233 грн).

Также к 8 Марта в Донецке можно приобрести шоколадные конфеты в различных красивых коробках по цене от 127 руб. (47 грн).

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