Часть деревьев погибла: В «ДНР» сообщили о проблемах яблоневого сада

В «ДНР» в яблоневом саду, который заложили в 2017 году в Тельмановском (после переименования – Бойковском) районе, погибла часть деревьев. При этом уход за садом продолжается, специалисты свою работу не прекратили. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «минагропромполитики ДНР», «закрылась программа, а не сад». «С середины января 2020 года проводится плановая обрезка деревьев для формирования кроны», – сообщают в «республике».

На местных интернет-ресурсах отмечается, что «у суперинтенсивного сада были большие проблемы, однако они появились еще до вступления в должность главы ДНР Дениса Пушилина». «Еще в бытность вице-премьерства Александра Тимофеева, минагропромполитики не удалось получить финансирование на систему полива. С весны 2018 года сотрудники сада начали бить тревогу», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что осенью 2018 года сад начали реанимировать. «Тем не менее, какая-то часть деревьев погибла безвозвратно… Сейчас все в порядке, проект не закрыт. А то, что закрыта программа, то это чистая формальность, так как сад уже находится в подчинении у другого ведомства», – заявляют в «ДНР».

Напомним, в «ДНР» заявляли, что будут выращивать дешевые яблоки для собственного потребления.