Массовое отравление газом в «ЛНР»: Пострадали четыре человека

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Перевальске (Луганская обл.) 4 человека отравились угарным газом.

Как сегодня, 2 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», по предварительной причине, от отравления природным газом пострадали мужчины 1991 и 1965 годов рождения, женщины 1991 и 1967 годов рождения. «Пострадавшая 1991 года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении центральной городской больницы г. Перевальска, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение», – утверждают в «МЧС».