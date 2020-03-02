«Стоимость пересечения как и на других»: В соцсетях обсуждают благоустройство КПП «ДНР» в Александровке (Фото)

В «ДНР» на контрольно-пропускном пункте «Александровка» проводятся работы по благоустройству. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Как уверяют в «республике», пункт пропуска переносят ближе к линии соприкосновения почти на 3,5 км. Обустройство КПП ведется с лета 2019 года. Уже уложено дорожное полотно, запитаны новые линии электроснабжения, установлены навесы для пешеходов, туалеты. «Теперь окошки пограничной и таможенной регистрации находятся совсем рядом – для удобства людей», – утверждают в «ДНР».

Работать с людьми, как заявляют в «республике», будут не менее 10-ти операторов. «Это позволит улучшить пропускную способность пункта», – заверяют в «ДНР».

Там добавляют, что все работы планируется завершить к концу марта.

Однако местные жители в соцсетях данную новость раскритиковали:

Сергей И.: «Хочется верить в сказку. Тот, кто рассказывает, хоть раз сам(а) пересекали??»;

Евгений: «И будет 1 оператор в 1-й будке сидеть»;

Сергей Е.: «Ничего не изменится»;

Игорь: «Показуха»;

Сергей П.: «Вы таможенников в узде держите, а то слишком наглые стали. Стоимость новых вещей по интернету пробивают, 5% от стоимости требуют»;

Александр: «Пенсионеров поотважнее трусите»;

Саша: «Какая кормушка красивая, самоокупаемая».

Люди не верят, что смогут проходить КПП быстрее:

Николай: «Пока саму процедуру прохождения ДНРовцы не скопируют у украинцев, то хоть строй, хоть не строй, очереди будут именно на ДНРовских КПВВ»;

Семен: «Тогда нужно поставить туда роботов, человеческий фактор и старые схемы просто не дадут что-то ускорить, спрос рождает предложение. А спрос – это длинные очереди, и их делают искусственно, чтоб появились предложения. Такое постоянно, и всем тем, кто может что-то изменить, все равно»;

Светлана: «Стоимость пересечения как и на других или по-честному...»;

Андрей: «В Еленовке открыли новый в том году. И толку: как были очереди, так и есть».

Напомним, что в начале октября 2019 года представители «ДНР» начали работы по ремонту дорожного полотна по направлению к КПП «Горловка». Это вызвало затруднение движения автотранспорта. На КПП «Александровка» подготовительные работы начались в сентябре 2019 года.

Как сообщалось ранее, на КПП «Еленовка» в июне 2019 года также были начаты работы по благоустройству.