НВФ совершают обстрелы, несмотря на высокую вероятность поражения гражданских, – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования (НВФ), нарушая все существующие договоренности и имея явное намерение сорвать процесс мирного урегулирования в Донецкой и Луганской областях, прибегают к обстрелам украинских военных, даже тогда, когда есть высокая вероятность поражения гражданского населения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, обстрел 29 февраля украинского военного автомобиля рядом с КПВВ «Марьинка» мог легко привести к жертвам среди мирных жителей, пересекающих линию соприкосновения. Только фортификационные сооружения, которые находились рядом с обстрелянным грузовиком, задержали волну осколков и не допустили потерь среди гражданских лиц.

1 марта, применив ПТУР против другого грузовика одного из подразделений Вооруженных сил Украины, НВФ подвергли опасности местных жителей, которые могли пострадать при отклонении ракеты от цели.

Как отметили в штабе, уничтожение автомобилей, перевозящих продовольствие и воду, лишний раз подтверждает, что противник не желает мира для населения востока Украины и делает все, чтобы затянуть боевые действия как можно дольше.

«Подразделениями Объединенных сил был дан адекватный отпор действиям противника. Ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без симметричного ответа», – сообщили в пресс-центре.

Напомним, 1 марта вблизи населенного пункта Нижнетеплое (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) НВФ применили противотанковый ракетный комплекс против автомобиля, который подвозил продукты к позициям украинских военных. В результате обстрела 1 украинский военный погиб, 4-ро пострадали.

Ранее сообщалось, что 29 февраля НВФ совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка». Вследствие обстрелов 2-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения.