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Обстрел авто на Луганщине: Один военный погиб, четверо пострадали

02.03.20 07:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

1 марта вблизи населенного пункта Нижнетеплое (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) незаконные вооруженные формирования применили противотанковый ракетный комплекс против автомобиля, который подвозил продукты к позициям украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, 2-е получили ранения, а еще 2-е – боевые травмы. Все раненые и травмированные украинские военнослужащие оперативно доставлены в стационарные медицинские учреждения, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Учитывая, что расстояние до украинских военных составляло около 3500 м, вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение по ним вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК Вооруженных сил РФ, а не спешно обученный вчерашний гражданский человек», – отметили в штабе.

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