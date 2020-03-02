«Ворскла» – «Шахтер»: Отчет о матче

В воскресенье, 1 марта, в 20-м туре УПЛ «Шахтер» на выезде встречался с «Ворсклой». «Оранжево-черные» по-прежнему уверенно лидируют, набрав в 19 матчах 53 очка, а полтавчане идут на предпоследней позиции в таблице с 14 баллами. После поединка Лиги Европы в Португалии наставник «горняков» Луиш Каштру внес коррективы в стартовый состав, выпустив с первых минут Алексея Шевченко, Давида Хочолаву, Майкона, Евгения Коноплянку и Дентиньо, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Начало прошло в равной борьбе, а первый голевой момент удалось создать хозяевам: Кулач ворвался слева в штрафную и пробил в дальний угол, однако гостей выручил Шевченко. А на исходе получаса игры подопечные Юрия Максимова вышли вперед. Скляр подобрал мяч в штрафной «горняков» и покатил Степанюку, который поразил пустые ворота. «Шахтер» ответил опасным ударом Марлоса, с которым справился Ризнык, но и хозяева могли отличиться еще – Кане с острого угла пробил мимо.

На старте второй половины тот же Кане не реализовал выход один на один, а Кулач головой едва не уложил мяч под дальнюю штангу. В ответ Коноплянка в своем стиле раскачал защитника и плотно пробил из-за пределов штрафной – Ризнык перевел на угловой. Следом Евгению не удалось замкнуть передачу дебютанта Артема Бондаренко от лицевой линии. Концовку хозяева доигрывали в меньшинстве (Скляр удален за фол на Бондаренко), но самый опасный момент возник как раз у ворот «горняков»: Хочолава спас, не позволив пробить Кулачу. Финальный штурм успеха не принес. 0:1 – «Шахтер» уступает «Ворскле».

4 марта «горняков» ждет домашний матч ЧУ с «Днепром-1». Начало в 19:00.

«Ворскла» (Полтава) – «Шахтер» (Донецк) – 1:0 (1:0)

Полтава, «Ворскла» имени А. Бутовского, 8 500 зрителей

Гол: 1:0 Степанюк (30)

«Шахтер»: Шевченко, Болбат (Додо, 60), Кривцов (к), Хочолава, Сиприано (Фернандо, 82), Майкон, Алан Патрик (Бондаренко, 46), Тете, Марлос, Коноплянка, Дентиньо.