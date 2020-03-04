«Электроды подвешивали за мочки ушей»: Бывшая пленница «ЛНР» рассказала об издевательствах и пытках

24-летняя жительница Луганска Виктория Воронина находилась в плену «ЛНР» с ноября 2016 года. Ее арестовали за проукраинские взгляды и потому что она дружила с ультрасом луганской «Зори» Владиславом Овчаренко. Парня также задержали и обвиняли в якобы сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Овчаренко освободили во время «большого обмена» 27 декабря 2017-го. А Воронину обменяли ровно на два года позже – 29 декабря 2019 года, передает «Радио Свобода».

«К родителям в Луганск я приехала 4 ноября 2016 года. А уже 17 ноября меня прямо из дома увезли "на подвал". В тот же период были задержаны мои друзья-ультрас – футбольные фанаты. В 2016-м в плен попадал, условно, каждый пятый. А теперь стало хуже – берут, едва ли, не каждого второго. Думаю, таким способом в ОРДЛО пополняют "обменный фонд"», – рассказывает Виктория.

На момент ареста девушке был 21 год. Ее дочери было всего 2 года и 4 месяца. Малышка осталась с мамой Виктории, но она все равно переживала из-за их безопасности. «Как-то во время допроса моей маме позвонили по громкой связи. Ей стали угрожать так, чтобы я слышала. И это пугало меня больше всей физической боли, которая была потом», – рассказывает бывшая пленница.

Сначала родители не знали, где она, обращались и в местное «МГБ», и к официальной украинской власти. И только спустя полгода в «ЛНР» подтвердили, что она у них.

«Сразу после ареста меня стали сильно избивать, а потом несколько раз допрашивали с помощью полиграфа. "На подвале", который находился в бывшем здании СБУ, была максимальная изоляция. Узникам не разрешали общаться друг с другом. Все сидели в одиночных комнатах-камерах, и не пересекались даже в коридоре. Общее количество удерживаемых я могла предположить по утренним обходам. Тогда нас буквально пересчитывали: думаю, осенью 2016-го "на подвале" в Луганске удерживали всего около 30 человек», – вспоминает Виктория.

Девушка описывает условия своего нахождения в плену: комнатка 2х1,5 метра, решетки, дверь, кровать, тумбочка и камера, пишущая все передвижения 24/7.

По ее словам, после издевательств ее мучили сильные бессонницы. По сути, единственным, что могло тогда хоть как-то отвлечь, было чтение. Иногда надзиратели приносили книги. Как правило, это была литература 1950-60-х годов о разведдеятельности – о КГБ, НКВД и т.д. «Это тоже, знаете, была своего рода пытка. А потом сами же боевики во время проверок сокрушались: «Ого! Да, ты еще такое читаешь!». А что мне еще было читать?!» – говорит Виктория.

Каждое утро ее «допрашивали» и били. «Из-за постоянных избиений я в какой-то момент вовсе перестала "чувствовать сутки". Каждое утро – "допрос". Бьют, унижают, снова бьют. Иногда это происходило прямо в камере. Иногда –в специальной комнате для допросов в соседнем корпусе СБУ. Чтобы я не запоминала, кто надо мной издевается, на голове всегда был мешок. Но могу сказать точно: "допросы" проводили, как местные боевики, так и россияне, которых можно было узнать по характерному акценту. Я родилась и выросла в Луганске – поверьте, так, как они, у нас никто не говорит», – вспоминает девушка.

По ее словам, били ее местные, а россиянин раздавал приказы, говорил, что и как делать. По лицу никогда не били – видимо, боялись, что может прийти какая-то международная проверка. Начиная от плечей и ниже – били по всему телу и всем, что попадалось под руку.

«Меня, в том числе, пытали током. Электроды подвешивали за мочки ушей или за кисти. Но ни это было самым страшным. Страшнее всего были химические пытки. Мне неоднократно делали какие-то уколы, после которых я была, словно в бреду. Не знаю, что за препараты там были. Вероятнее всего, какие-то наркотические. Однажды сильное избиение, ток и уколы совпали. Тот день в плену, наверное, был самым ужасным», – рассказывает Виктория.

Она помнит, что дважды ее пытались изнасиловать: «Во второй раз их было минимум четверо. Почему минимум? А я не могу сказать точно – тогда была в полусознательном состоянии после инъекций. Отцепились, наверное, потому что поняли: противиться физически не смогу, а так им "неинтересно"».

До того, как Ворониной вынесли так называемый «приговор», и дали 12 лет лишения свободы за «госизмену», пытки были ежедневными.

За больше 3-х лет плена ее также несколько раз переводили в СИЗО в Луганске. А после «приговора» отправили в «Селезневку» – женскую исправительную колонию №143 в одноименном поселке. Раньше там была исправительная колония для несовершеннолетних, а теперь соорудили небольшой цех, где заключенные шьют форму для «ЛНРовцев» и российских военных.

В СИЗО Викторию удерживали в камере, которая рассчитывалась на шестерых, но постоянно было, в основном, 4 человека. Она рассказывает, что в камере была вода и электричество, но там вообще отсутствовало отопление, небольшое окно невозможно было закрыть, вещи не высыхали, заключенные замерзали. Всех, кто был "осужден" за проукраинские взгляды, или "по политическим мотивам", держали раздельно, очень строго следили за тем, чтобы "политические" не пересекались друг с другом.

«За весь период плена помню, в целом, буквально несколько человечных моментов. Когда меня впервые привезли на неделю в СИЗО, Влад Овчаренко умудрился совершенно с другой стороны изолятора передать мне записку, где было что-то вроде: "Все будет хорошо! Я о тебе помню! Держись!". Со всех надзирателей и "сотрудников структур" тех, кто относился ко мне с сочувствием, я видела дважды. В одну из смен "на подвале" ко мне с высокой температурой пускали врача. А еще был человек, вынужденно живущий на территории ОРДЛО. Это было рискованно, но он признался, что тоже любит Украину», – вспоминает Воронина.

Она также рассказала, что питание «на подвале», в СИЗО и в колонии сильно отличалось. В «Селезневке» готовили сами заключенные: к каше они старались всегда делать хоть минимальную, но мясную, подливу. «На подвале» дважды в день приносили полуготовую кашу, несъедобные водянистые супы. Иногда после такого «первого» у всех узников случались одновременные отравления.

По словам Виктории, в колонии, как бы странно не звучало, было много плюсов. Во-первых, там закончились ежедневные пытки. Во-вторых, в комнате было до 25 человек – не было одиночества. А еще в «Селезневке» можно было свободно выходить во внутренний двор на свежий воздух. Однако главным плюсом колонии была возможность поговорить с родными. Это очень спасало узников, хоть и разрешалось крайне редко и только на номер местного мобильного оператора.

Вместе с этим, в «Селезневке» почти никогда не было электричества. В целях экономии его включали дважды в день – с 7-8 вечера до 22:00, а потом приблизительно с 6 до 8 утра. С водой тоже были проблемы, особенно летом, когда люди поливали огороды и был небольшой напор – помыться было практически невозможно.

Слухи о возможном обмене, вспоминает Воронина, ходили задолго до освобождения. «Я ничего не загадывала, но больше всего, конечно, хотела увидеть дочку. В первую после плена встречу мы просто обнялись с ней и молчали. Счастлива, что малышка не забыла меня. Она, кстати, знала, что маму забрали нехорошие люди. И знала, что я скоро вернусь», – говорит Виктория.

Спустя два месяца после освобождения, от власти бывшие пленники получили только медпомощь и реабилитацию. Обещанные 100 тыс. грн ожидают в ближайшее время. «Мы ждем их, потому что первое время после плена без материальной помощи довольно сложно. У меня, к примеру, недавно даже не было денег на проезд. Чтобы я могла восстановиться в университете, дорогу в Северодонецк оплатили волонтеры. Формально к нам приходила Служба занятости. Но, знаете, по тому резюме, которое мне составили, на месте работодателя я бы никогда не позвала себя на собеседование», – поделилась Виктория.

В следующем году ее дочка идет в первый класс, девушка надеется остаться в Киеве, найти работу и арендовать жилье.

«Больших планов, пока что, не строю. Плен научил меня быть сильной и не смотреть слишком далеко вперед», – заключает Виктория.