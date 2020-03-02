Накладки на клавиатуру и скрытые камеры: Как распознать опасные банкоматы

Скрытая камера, накладная клавиатура и устройство, которое ворует персональную информацию – с помощью таких старых, но эффективных до сих пор схем, мошенники успешно воруют данные банковских карт. Об этом пишет «Сегодня».

В обычном банкомате камера устанавливается банком для безопасности – за черным защитным стеклом. Если вы заметили ее извне, или увидели еще какие-то – это подозрительные элементы. Лучше таким банкоматом не пользоваться.

А есть камера, установленная мошенниками, чтобы подсмотреть пин-код человека. В то же время специальное, скимминговое устройство, скрытое в банкомате, считывает данные карточки. Теперь воры могут сделать дубликат и украсть деньги.

Как распознать скиммер рассказал эксперт по безопасности Руслан Болгов: «Накладная клавиатура, она может немножко больше выпирать, чем основная, то есть это накладочка сверху. Подергайте ее, посмотрите. Если она легко открепляется, а она легко может оторваться, то уже вопрос. Второе – накладка на картоприемник, куда вы вставляете свою банковскую карточку, она может быть сверху, либо вставлена вовнутрь, то есть специальная такая кассета».

Если же деньги с карточки вы сняли и только тогда банкомат показался подозрительным – звоните в банк.

«Самое лучшее – это заблокировать сразу банковский счет и сообщить банковскому учреждению на горячую линию или в онлайн-чат поддержки о таком случае. Для того, чтобы технические специалисты банковского учреждения смогли приехать и посмотреть такой скимминг на банкомате», – объясняет работник банка Александр Жильцов.

И все же лучше действовать на опережение.

«Выбирайте банкоматы, которые находятся в помещениях банков, там скимминга практически не бывает, там идет онлайн-мониторинг постоянно. Всегда закрывайте пин-код. И, самое главное, не подпускайте людей, которые сзади подходят. Это ваша зона комфорта, ваше безопасное расстояние», – уверяет эксперт по безопасности.