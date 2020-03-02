В Луганской области стартуют новые инфраструктурные проекты, – глава ЛОГА

В ближайшее время на Луганщине будут реализованы новые инфраструктурные проекты по ремонту дорог и восстановлению водоснабжения в регионе. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам главы Луганщины, на днях будет подписан договор с инвесторами на реализацию проекта по водоснабжению региона. «Надеюсь в ближайшие дни я уже подпишу с французами договор – они дают нам 30 млн евро на восстановление водоснабжения в области», – сказал Гайдай.

Как отметил глава ЛОГА, в сфере строительства дорог намечаются изменения в подходах к проектированию работ для защиты дорожного покрытия от разрушений перегруженным транспортом.

«Очень много денег на ремонт дорог получит Луганская область, однако мы не сможем восстановить все дороги за один год, но будем максимально стараться. Сразу закладываем в проектно-сметную документацию на всех государственных и областных дорогах строительство площадок, где мы будем устанавливать весовые комплексы, потому что так, как разрушают дороги перегруженные фуры на Луганщине, – так больше не будет. В этом направлении надеемся на плодотворное сотрудничество с "Укртрансбезопасностью"», – сказал Гайдай.

Он также сообщил, что проинспектирует первый ремонт дорог на Луганщине в этом году – участок 158–148 км трассы Н-26 «Чугуев – Меловое».

«Мы так планируем, что в июне-июле все дороги, которые запроектированы и на которые предусмотрено финансирование за счет дорожного фонда, – все дороги качественно сделаем. Ищем еще финансирование, 70 млн долларов нам пообещал Мировой банк, очень надеемся на эти деньги и также планируем на них ремонты дорог», – добавил Гайдай.

Напомним, в Луганской области в 2020 году планируется восстановить 135 км дорог. В соответствии с отдельным поручением президента Украины, четыре участка дороги Северодонецк – Станица Луганская являются первостепенной задачей, которую нужно выполнить в этом году.