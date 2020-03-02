Программа медгарантий: Скалецкая призвала украинцев выбрать семейного врача (Видео)

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая записала видеообращение к украинцам, в котором напомнила о старте программы медицинских гарантий с 1 апреля и необходимости заключить декларацию с семейным врачом. Обращение министра опубликовано на ее канале в YouTube.

«На сегодня уже 29 млн украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал, – выбрать своего семейного врача», – говорит Скалецкая.

По ее словам, имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать вакцинацию, анализы, диагностику, получить лекарства.

«Семейный врач – это не только направление к узким специалистам. Семейный врач – это тот, кто должен дать совет как вести здоровый образ жизни, как разобраться в календаре прививок, как лучше предотвращать распространение тех или иных заболеваний, особенно в период повышения эпидемического порога гриппа, как разобраться в симптомах тех или иных заболеваний. То есть, семейный врач будет советчиком и поддержкой для того, чтобы вы были здоровы и меньше болели», – резюмирует глава МОЗ.

Напомним, с 1 апреля 2020 года государство запускает Программу медицинских гарантий. Цель нововведений – освободить украинцев от «благодарности» врачам и оплаты обследований и операций из собственного кармана.