Популярны продукты украинского производства: Житель Горловки показал цены на рынке (Видео)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал на Центральном городском рынке и показал цены на продукты.

По словам горловчанина, съемку он проводил в выходной день, в воскресенье. «Людей не очень много, сам удивлен. То ли заранее скупились к празднику, то ли не с чем на рынок идти, то ли нечего праздновать...», – рассказал Светлов.

«Доход у жителей города очень разный: кто-то "без соли", а кто-то с красной рыбой», – добавил он.

Житель Горловки сообщил, что одним из популярных «заработков» для многих горожан является сбор и продажа оптовикам грецких орехов. «Бомжи, безработные, малоимущие и просто неленивые с осени до лета имеют возможность немного пополнить свой бюджет. Говоря терминами работников данной сферы, "бабочку" принимают от 160 руб. (60 грн по местному курсу на 3.03.2020 – ред.) за кг, "рядовку" – по 70 руб. (26 грн – ред.). На рынке много таких "покупателей-оптовиков"», – отметил он.

Также горловчанин поделился ценами на мясо. «Цены на говядину доходят до 450 руб. (168 грн – ред.) за кг, свинину – до 320 руб. (119 грн – ред.), сало – до 360 руб. (134 грн – ред.). Покупателей мало, и как только приближаешься к прилавку, продавцы "атакуют" вниманием», – рассказал мужчина.

На рынке, по его словам, много продуктов украинского производства. «Сыры и колбасы пользуются заслуженной популярностью – благодаря проверенному качеству. Яйцо куриное стоит до 75 руб. (28 грн – ред.) за десяток. Есть даже привезенное из Казахстана. О дороге вокруг рынка писать не буду, т.к. как пишу только о том, что есть», – сообщил Михаил Светлов.