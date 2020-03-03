Мясные чипсы и колбасы: В Горловке показали магазин «Шахтерской птицефабрики» (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Рита рассказала о ценах на продукты.

Горловчанка побывала в фирменном магазине «Шахтерская птицефабрика», который недавно был открыт в районе «Универсама».

В магазине продают куриное мясо (цена за кг):

крыло цыпленка – 99 руб. (37 грн по местному курсу на 03.03.2020);

четверть задняя – 126 руб. (47 грн);

грудка – 156 руб. (58 грн);

печень – 128 руб. (48 грн);

спинки – 37 руб. (14 грн);

фарш – 183 руб. (68 грн).

Также в магазине продают колбасы:

вареная с молоком – 150 руб. (56 грн);

«Краковская» – 451 руб. (168 грн);

«Домашняя на дровах» – 227 руб. (85 грн);

салями «Ореховая» – 231 руб. (86 грн);

сервелат «Сливочный» – 229 руб. (85 грн);

«Коньячная» – 255 руб. (95 грн).

Стоимость сосисок «Кроха» – 243 руб. (91 грн); «Школьных» – 305 руб. (114 грн).

В магазине можно приобрести копченые крылышки по цене 195 руб. (73 грн) за кг и мясные чипсы – от 77 руб. (29 грн) за 50 г.