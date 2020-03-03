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Мясные чипсы и колбасы: В Горловке показали магазин «Шахтерской птицефабрики» (Фото)

03.03.20 14:12

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Рита рассказала о ценах на продукты.

Горловчанка побывала в фирменном магазине «Шахтерская птицефабрика», который недавно был открыт в районе «Универсама».

В магазине продают куриное мясо (цена за кг):

  • крыло цыпленка – 99 руб. (37 грн по местному курсу на 03.03.2020);
  • четверть задняя – 126 руб. (47 грн);
  • грудка – 156 руб. (58 грн);
  • печень – 128 руб. (48 грн);
  • спинки – 37 руб. (14 грн);
  • фарш – 183 руб. (68 грн).

Также в магазине продают колбасы:

  • вареная с молоком – 150 руб. (56 грн);
  • «Краковская» – 451 руб. (168 грн);
  • «Домашняя на дровах» – 227 руб. (85 грн);
  • салями «Ореховая» – 231 руб. (86 грн);
  • сервелат «Сливочный» – 229 руб. (85 грн);
  • «Коньячная» – 255 руб. (95 грн).

Стоимость сосисок «Кроха» – 243 руб. (91 грн); «Школьных» – 305 руб. (114 грн).

В магазине можно приобрести копченые крылышки по цене 195 руб. (73 грн) за кг и мясные чипсы – от 77 руб. (29 грн) за 50 г.

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