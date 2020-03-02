Переговоры с «Л-ДНР» нужны для реального устойчивого мира, – эксперт

Все чаще звучит идея, что, кроме переговорной площадки в Минске, для решения конфликта на Донбассе возможны прямые встречи делегаций Украины и «Л-ДНР». Переговоры нужны для реального устойчивого мира, а не перемирия на несколько дней или недель. Такое мнение «Донецким новостям» высказал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

По его словам, эту тему начали активно «прокачивать» с неофициальной подачи французского президента Макрона. «Потом депутаты из его партии заговорили об этом прямым текстом. Но начался хайп в Европе (ай-ай-ай, нельзя говорить с сепаратистами и все такое), и тема поутихла. Между тем, я не знаю ни одного конфликта, который был бы мирно разрешен без участия противоборствующих сторон», – сказал Сергей Белашко.

Эксперт напомнил, что 29 февраля произошло знаковое событие: американцы подписали соглашение с движением «Талибан», чтобы закончить войну в Афганистане. 10 марта должны начаться межафганские переговоры с участием талибов, правительства Афганистана и других политических сил страны.

Соглашение предполагает, в частности, участие «Талибана» в борьбе с террористическими организациями, снятие санкций с этого движения к августу 2020 года, полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев, освобождение около 5 тыс. пленных талибов и их соратников, а также больше 1 тыс. удерживаемых талибами лиц.

«Это лишь один пример того, как можно разрешать конфликты, если на то есть политическая воля», – отметил директор Агентства социальных коммуникаций.

«Если в Киеве хотят реального устойчивого мира (а не перемирия на несколько дней или недель), они пойдут на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Пока сложно сказать, когда это может быть. Но если есть желание договариваться, выбрать какой-то формат для этого – уже дело техники», – добавил он.

По словам Сергея Белашко, это может быть Минск, Воронеж, Стамбул – любая площадка.

«Если нет желания вести переговоры с теми, кто прямо воевал против Украины, можно делать это с гражданскими чиновниками "ДНР" и "ЛНР", имеющими необходимый статус и опыт для ведения таких переговоров», – сказал эксперт.

«Повторюсь: все упирается в желание. Если оно будет, то найдут и место, и переговорщиков. При этом время работает против Украины. Об этом прямым текстом уже говорят все партнеры по Нормандскому формату – и немцы, и французы, и россияне», – резюмировал он.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Прямые переговоры Киева с "Л-ДНР": Есть ли вероятность – и в чем опасность».