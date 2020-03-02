Сводка из зоны ООС за 1 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 1 марта в результате обстрелов со стороны противника 1 украинский военный погиб, 5-ро военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще 2-е получили боевые травмы. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

вблизи Песок – из миномета калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Невельского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Березового – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

рядом с Марьинкой – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли украинские позиции:

вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Нижнетеплого – из противотанкового ракетного комплекса;

неподалеку Новолуганского – из миномета калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Новотошковским – из минометов калибром 120 мм.

С начала текущих суток НВФ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям у Марьинки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «военные Киева за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 43 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Жабичево, шахты "Трудовская", Александровка, село Спартак, Ясиноватая, на горловском направлении – поселки Доломитное и шахты им. Гагарина, а также село Ясное на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Славяносербска, поселка городского типа Донецкий и села Логвиново. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС)».

Напомним, 1 марта вблизи населенного пункта Нижнетеплое (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) НВФ применили противотанковый ракетный комплекс против автомобиля, который подвозил продукты к позициям украинских военных. В результате обстрела 1 украинский военный погиб, 4-ро пострадали.

Также сообщалось, что НВФ совершают обстрелы, несмотря на высокую вероятность поражения гражданских.