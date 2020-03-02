В «ДНР»: В Донецке мужчина проломил череп собутыльнику прямо у подъезда дома

В Ленинском районе неподконтрольного украинским властям Донецка произошло убийство на бытовой почве.

Как утверждают в пресс-службе «МВД ДНР», прибывшая на место «следственно-оперативная группа» обнаружила 38-летнего местного жителя, находившегося в бессознательном состоянии. Мужчину доставили в лечебное учреждение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма. Впоследствии он умер.

«Полиция» задержала 52-летнего дончанина, подозреваемого в причастности к этим событиям. Утверждается, что мужчина признался, что с потерпевшим употреблял алкоголь, возникла ссора, и он обломком кирпича ударил собутыльника по голове, после чего скрылся.

В «ДНР» также сообщают, что задержанному мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.