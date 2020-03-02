Экс-нардеп Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу РФ

Бывший народный депутат и экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук заявил, что его задержал за границей Интерпол по запросу России. Об этом Мельничук сообщил в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

«Меня задержали на болгарско-грецкой границе. Карточку Интерпола выставила Россия … Я в отделении нахожусь с беременной женой, которая на седьмом месяце, и с девятимесячным сыном. Посольства молчат, никто ничего никому не говорит. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли вопрос перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал бы мои права», – сказал Мельничук.

Сергей Мельничук был депутатом VIII созыва. Избирался в Верховную Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко, но позже был исключен из фракции, после чего вступил в группу «Воля народа». В марте 2017 года заявил о выходе из парламентской коалиции.