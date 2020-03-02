Все дальше превращаемся мы в колхоз: В Донецке показали, что на экранах терминалов (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, какая информация высвечивается на экранах терминалов компании «РОСТ» по состоянию на 1 марта.

«На данный момент сотни терминалов самоообслуживания в Донецке заблокированы», – рассказал мужчина.

Он отметил, что недавно столкнулся с необходимостью пополнить счет карточки «МТС» (Vodafone), но ни мобильный счет, ни электронный кошелек пополнить сейчас с помощью терминалов невозможно. «Куча всего, к чему вы привыкли в обычной жизни – этого всего в Донецке теперь, к сожалению, нет. Приходится искать пополняшки. Цена на пополняшки: 50 грн – 170 руб., 100 грн – 320 руб.», – сообщил житель Донецка.

Также дончанин показал, какая информация сейчас высвечивается на терминалах. В частности, он зашел в супермаркет «Молоко», где установлен один из терминалов.

«Финансовая компания "РОСТ" сообщает, что, согласно распоряжению главы ДНР, было получено разрешение на бесперебойную работу системы "Спрут". Однако ЦРБ аннулировал лицензию компании на осуществление операций по данному виду деятельности», – процитировал житель Донецка текст с экрана.

Далее в тексте отмечается, что «деятельность без лицензии» подпадает под «статью уголовного кодекса ДНР».

«В связи с чем с 19.02.2020 финансовая компания "РОСТ" останавливает прием платежей», – сообщил дончанин.

«Дальше думайте сами. Неудобства теперь в том, что не пополнишь реально счет. В этом минус. Так же обстоят дела и с электронными кошельками в нашем городе. Короче, все дальше превращаемся мы в колхоз», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» перестали работать все терминалы пополнения счета.

Также в «ДНР» заявили, что компания «РОСТ», которая обеспечивала работу платежной системы «Спрут», в одностороннем порядке приняла решение об остановке платежной системы.