Семьи горняков шахты «Краснолиманская» в Покровске начали получать материальную помощь на детей

В Покровске (Донецкая обл.) работники угольной компании «Краснолиманская», которым больше 4-х месяцев не выплачивалась заработная плата, начали получать материальную помощь из местного бюджета. Об этом сообщила начальник управления социальной защиты населения Покровского городского совета Ирина Бонзюх, передает «Pokrovsk.news».

По ее словам, управлением соцзащиты принято более 600 семей сотрудников шахты «Краснолиманская». В течение ближайших дней все семьи получат материальную помощь в размере 1000 гривен на каждого ребенка.

Начальник УСЗН также напомнила, что на данный момент работают без выходных четыре пункта приема документов от сотрудников ГП «УК «Краснолиманская» и ООО «Краснолиманское», проживающих на территории городов Покровска, Родинского и поселка Шевченко:

г. Родинское, библиотека (ул. Театральная, 17);

г. Покровск, ОШ № 4, мотошкола (ул. Таманова, 16);

г. Покровск, Центр творчества и досуга (ул. Почтовая, 13);

г. Покровcк, координационный комитет самоорганизации населения (м-н «Южный», 1).

Напомним, 16 февраля в Покровске несколько работников ГП «УК "Краснолиманская"» в знак протеста приковали себя цепями к канистрам с бензином и требовали погашения долгов по заработной плате.

В ходе очередной сессии Покровского городского совета 21 февраля депутаты проголосовали за принятие обращения к центральным органам власти Украины в связи с ситуацией на шахте «Краснолиманская», где уже более 4-х месяцев горнякам не выплачивают заработную плату. Также были внесены изменения в Положение о предоставлении единовременной материальной помощи за счет средств местного бюджета, которые предусматривают предоставление единовременной материальной помощи шахтерским семьям с детьми, проживающим на территории городов Покровск, Родинское и поселка Шевченко. Городская власть выплатит по 1 тыс. грн на каждого несовершеннолетнего ребенка.