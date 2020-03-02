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На Луганщине задержали «художника», который разрисовывал стены рекламой наркотиков

02.03.20 11:11
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

В Северодонецке патрульные задержали мужчину, который разрисовывал стены рекламой наркотиков. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

В воскресенье, 1 марта, около полудня, экипаж патрульных заметил мужчину, который что-то делал у стены.

«Увидев полицейский автомобиль мужчина попытался быстро уйти из поля зрения патрульных. Во время поверхностной проверки у 28-летнего мужчины патрульные обнаружили баллон с краской, который он прятал под одеждой. Полицейским мужчина признался, что рисовал на стенах рекламу каналов, распространяющих наркотические вещества», – сообщили в полиции и добавили, что причастность мужчины к возможному распространению наркотиков будут проверять сотрудники следственно-оперативной группы, которая прибыла на место происшествия.

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