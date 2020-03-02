В «ДНР» заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

В «ДНР» отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ: в период с 21 по 27 февраля зарегистрировано 8 385 случаев заболеваний, что ниже предыдущей недели на 22,7%.

Как утверждают в пресс-службе «минздрава ДНР», показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога (83,7) на 56,2%, но это выше аналогичного показателя прошлого года на 58,2%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ продолжается карантин в 2-х школах Горловки, в МОУ №1 и отдельных классах 3-х школ Тореза (после переименования – Чистяково), а также в одной школе и 5-ти классах гимназии Тельмановского района. В Макеевке перешли на очно-заочную форму обучения учащиеся 1-го класса МОУ №1, а в в отдельных классах МОУ №7 возобновили занятия в связи с уменьшением количества заболевших.

«По данным вирусологических исследований отмечена преимущественная циркуляция вирусов гриппа A(H1N1)», – утверждают в пресс-службе.