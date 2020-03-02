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Яркие первоцветы и муравьи-разведчики: В парк «Клебан-Бык» пришла весна (Фото, видео)

02.03.20 15:26
Фото со страницы в Facebook регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык»
Фото со страницы в Facebook регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык»

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) зацвели первоцветы, а также проснулись муравьи. Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

В частности, опубликованы фото ярких первоцветов:

В большом муравейнике на территории парка уже заметно оживление. Опубликовано видео, на котором несколько муравьев-разведчиков, проснувшихся к 1 марта, бегают по муравейнику:

Напомним, что почти 200 лебедей и более 500 диких уток не отправились в теплые края, а остались зимовать на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык». Экологи говорят, что это уникальное явление и связывают с изменением климата. За краснокнижными птицами ученые наблюдают с помощью дрона.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Осенью здесь открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода».

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