Через КПВВ на Донетчине пытались провезти партию психотропов

В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» пограничники задержали иномарку, в которой перевозили партию психотропов. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что 57-летний украинец ехал через КПВВ во временно неподконтрольный Донецк.

«Во время контроля мужчина вел себя крайне нервно и недаром, ведь на его транспортное средство сработала служебная собака пограничников. Впоследствии, во время проверки его автомобиля, сотрудники Госпогранслужбы и ГФС в боковых карманах багажного отделения обнаружили медицинские препараты», – рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, мужчина планировал провезти 400 пластин с содержанием психотропного вещества, а именно – фенобарбитал.

«Согласно правительственному постановлению оборот этого вещества ограничен. Гражданин и медицинские препараты переданы Нацполиции», – отметили в пресс-службе.