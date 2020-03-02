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Через КПВВ на Донетчине пытались провезти партию психотропов

02.03.20 11:51
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» пограничники задержали иномарку, в которой перевозили партию психотропов. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что 57-летний украинец ехал через КПВВ во временно неподконтрольный Донецк.

«Во время контроля мужчина вел себя крайне нервно и недаром, ведь на его транспортное средство сработала служебная собака пограничников. Впоследствии, во время проверки его автомобиля, сотрудники Госпогранслужбы и ГФС в боковых карманах багажного отделения обнаружили медицинские препараты», – рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, мужчина планировал провезти 400 пластин с содержанием психотропного вещества, а именно – фенобарбитал.

«Согласно правительственному постановлению оборот этого вещества ограничен. Гражданин и медицинские препараты переданы Нацполиции», – отметили в пресс-службе.

Фото: Госпогранслужба Украины

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