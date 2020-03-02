Кредиты для бизнеса и ипотека станут доступнее: Детали

Правительство и Национальный банк Украины сотрудничают для удешевления ипотеки до 10% и увеличения доступных кредитов для бизнеса. Об этом сегодня, 2 марта, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает более дешевые кредиты. Да, ипотека должна быть 10%. А для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн. Также расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости», – написал Гончарук.