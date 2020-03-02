Эксперт объяснил, почему Киев вряд ли согласится на переговоры с «Л-ДНР»

Все чаще звучит идея, что, кроме переговорной площадки в Минске, для решения конфликта на Донбассе возможны прямые встречи делегаций Украины и «Л-ДНР». Встреча официального Киева с представителями «Л-ДНР» будет отправной точкой в реализации стратегии РФ, что конфликт на Донбассе – гражданский. Поэтому Киев вряд ли на нее пойдет. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский.

По его словам, стратегически Украина пытается в лице новой власти и президента Зеленского достичь мира дипломатическим путем – мелкими шагами.

«С другой стороны, мы видим позицию России, которая по множеству признаков не собирается отступать ни от алгоритма решения вопроса касательно последовательности исполнения Минских соглашений, ни от принуждения Украины к выполнению российских "хотелок"», – объяснил Владислав Дзивидзинский.

«Стратегически РФ пытается перевести постановку вопроса на международной арене из конфликта украино-российского (которым он является) в конфликт гражданский, исключительно внутриукраинский», – добавляет он.

По словам эксперта, это, к счастью, понимают украинские власти. «Равно как то, что любая встреча официального Киева с представителями "Л-ДНР" будет отправной точкой в реализации стратегии РФ, что это – гражданский конфликт. Поэтому вряд ли официальный Киев согласится на такой формат переговоров», – считает эксперт Украинского института политики.

Также Владислав Дзивидзинский отметил, что после декабрьской встречи в Нормандском формате в Париже не произошло практически никаких подвижек (лишь обмен удерживаемыми лицами, и то не в формате «всех на всех»). А значит, уменьшается вероятность новой встречи «нормандской четверки». «Россия настаивает на выполнении важных для нее пунктов: имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", внесение изменений в Конституцию Украины (в ракурсе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей), прямые переговоры Киева с лидерами "Л-ДНР". На что, безусловно, не пойдет украинская власть», – отмечает эксперт.

Как рассказывает Дзивидзинский, ситуация сейчас тупиковая. И может оставаться такой до октября-2020. «Если к началу избирательного процесса (команда Зеленского все еще надеется, что есть возможность провести местные выборы в ОРДЛО одновременно со всеукраинскими – и по украинскому же законодательству) никаких подвижек не произойдет, украинской власти придется предложить обществу новую модель достижения мира», – уверен эксперт.

Более подробно с мнением Владислава Дзивидзинского и с комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Прямые переговоры Киева с "Л-ДНР": Есть ли вероятность – и в чем опасность».