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Учителей-пенсионеров переведут на однолетние контракты, – Новосад

02.03.20 12:24
Анна Новосад /Фото из открытых источников
Анна Новосад /Фото из открытых источников

Обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года, но это не означает их массовое увольнение. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад, передает «Украинская правда».

«Предполагается перевод на однолетний срочный контракт. Но это не значит, что мы говорим о массовом увольнении. Это совершенно не так. Директор учреждения будет возможность определять, продолжать после этого года контракт или нет», – разъяснила Новосад.

Министр образования считает, что это также возможность для директоров открывать путь молодым учителям.

По ее словам, «если человек, находясь на пенсии, качественно выполняет работу, его контракт можно и нужно продолжить».

«Но поскольку директора также переводятся на контракт, они должны быть естественно заинтересованы в том, чтобы у них были профессиональные учителя. В отличие от учителя, директора ожидает обязательный конкурс на должность, где он должен доказать свою эффективность, а она очень зависит от учительского состава школы», – отметила Новосад.

Глава Минобразования добавила, что с помощью нового закона пытались ввести максимум инструментов, которые «естественно мотивируют всех участников образовательного процесса работать на результат».

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