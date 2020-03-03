«Едут к запертым квартирам, чтобы погасить долги»: Жительница Луганска рассказала, почему люди возвращаются

Одна из главных причин, почему люди возвращаются на неподконтрольную территорию, – это собственное жилье и доступные цены на коммунальные услуги. Об этом рассказала жительница Луганска, публикующаяся под псевдонимом «Анна Восточная», передает «Украинская правда».

«Знаю многих, кто возвращался в свое жилье в "республику". Основная причина – сложности жизни на новом месте, сложности поиска работы. Возвращались преимущественно из России, где прошли наемный труд без официального трудоустройства, обман с выплатами заработной платы, пренебрежительное отношение к себе из-за луганской прописки. И в Луганске можно работать тем же строителем, но здесь ты, по крайней мере, не переселенец с невысоким социальным статусом», – пишет в своем блоге Анна.

По ее словам, самый веский аргумент жизни в «республике» – вполне подъемные цены на коммуналку. Их в состоянии оплатить даже молодые люди, арендуя квартиру.

В разгар зимы с учетом всех коммунальных услуг, без режима экономии на воде и свете, коммуналка за 3-комнатную квартиру выйдет около 2000 руб. (769 грн) без учета оплаты за интернет.

При этом пенсии в «ЛНР» выплачивают в диапазоне от 4800 до 5800 руб. (1846 грн – 2231 грн). Средняя заработная плата по «республике» – 7000 руб. (2692 грн).

«Если в семье два пенсионера, то на скромную жизнь и питание за вычетом оплаты тарифов хватит. Если пенсионер живет сам, будет сложнее, но даже в этом случае он останется в некотором плюсе – на предельно скромное питание ему хватит (ни о каких лекарствах и одежде речи, конечно, нет)», – отмечает луганчанка.

Стоимость аренды жилья в «ЛНР» разная: от чистой стоимости коммунальных услуг (в случае присмотра за жильем) до 3000-3500 руб. в месяц (1176 – 1372 грн) плюс коммунальные услуги.

Анна говорит, что сейчас можно легко арендовать ту квартиру, что до войны стоила 2500 грн в месяц, за 1000 руб. (392 грн). Можно арендовать дома и квартиры с отличным ремонтом и максимально удобным расположением к работе-учебе.

Было время, когда и дома, и квартиры сдавали «за так» – за присмотр за оставленной собственностью. Для многих это оказалось реальным шансом выехать из глубинки Луганской области в «столицу», где можно было найти работу и арендовать неплохое жилье.

По этой же причине недвижимость выросла в цене в Луганске с 10 тыс. дол. США в 2–2,5 раза: в «столицу» переезжают жители умирающей части области, где нет никаких шансов найти работу.

За коммунальные услуги даже при низкой стоимости платят не все. «Знаю тех, кто живет сейчас более чем безалаберно – за коммуналку платят только после уведомления об отключении. И двери никаким проверяющим не открывают в принципе. Логика простая – кому платить? Вернется Украина, все это не признает», – говорит Анна.

Самые ответственные плательщики во все времена – пенсионеры. Луганчанка отмечает, что особенно «трагично и трогательно» было, когда они шли платить с единственной за 9 месяцев (июль 2014 – март 2015) пенсии в октябре перед выборами «главы ЛНР».

«Коммуналка – вообще тема мистическая. Люди могут строить свою жизнь все 5 лет где угодно, но возвращаются в Луганск к запертым квартирам, чтобы погасить долги. И здесь оказывается, что очень выгодно было в свое время поставить автономное отопление и счетчики на все – отключив воду-свет-газ-телефон, к оплате выходит предельно мало», – пишет Анна.

Параллельно с повышением заработных плат бюджетникам и пенсий повышаются и тарифы – с 1 января изменились тарифы на воду, а с 1 февраля – на электроэнергию.

Тарифы в многоквартирных домах без счетчика:

газ – 56 руб. в месяц (21,54 грн),

вода – 33 руб. за кубометр (12,7 грн),

домофон – 25 руб. (9,62 грн),

электроэнергия – 80,18 руб (30,83 грн) до 150 кВт, 109,04 руб. (42 грн) свыше 150 кВт.

Тарифы в частном секторе:

стоимость газа – 2,64 руб. (1,02 грн) за куб,

вывоз мусора – 16,55 руб.с человека (6,37 грн),

вода – 20 руб. за куб (7,69 грн).

Интернет в среднем выходит в 350 руб. за месяц (134,61 грн).

Абонплата за телефон – 114 руб. в месяц без междугородних звонков (43,84 грн).

Блогер констатирует факт, что очень проиграли выехавшие жители частных домов, поскольку оставленное домостроение в ближайшее время станет добычей тех же ближайших соседей. В ночное время дворы и сами дома будут разграблены .

«Несомненно важна стоимость тарифов за коммуналку. Но без стабильной работы даже самые низкие тарифы нечем будет оплачивать, и для простого человеческого счастья важен целый комплекс – свое жилье, работа, семья рядом и мирное небо над головой», – заключает «Анна Восточная».