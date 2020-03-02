На Донбассе: МинВВОТ изучит базы отдыха, чьи собственники остались в «Л-ДНР»

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) изучит базы отдыха, чьи собственники остались на неподконтрольной Украине территории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе форума «Разговор на равных» в Славянске заявила заведующая сектором Донецкой области МинВВОТ Алла Назаренко.

В частности, в Донецкой области подобные базы отдыха и пансионаты есть в Святогорске. В этой связи 28 февраля Назаренко направила запрос в Святогорский городской совет. «Мы просим сегодня предоставить места, где предприятия не прошли перерегистрацию, где хозяева остаются на неподконтрольной территории, где есть очень большая задолженность по налогу на землю. Мы хотим посмотреть на эти объекты для того, чтобы принять решение по ним, и посмотреть – возможно ли там создать условия для реабилитации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и их оздоровления в дальнейшем», – сказала заведующая сектором.

Она также отметила, что сейчас МинВВОТ изучает возможность расселения ВПЛ из наиболее проблемных мест их компактного проживания. В Донецкой области это, прежде всего, касается базы отдыха «Троянда», где с 2016 года собственник пытается выселить переселенцев. «Мы знаем, какие проблемные места у нас в Святогорске с "Трояндой". Мы направили письма в обладминистрации с просьбой прислать перечень объектов, которые можно реконструировать и расселить туда переселенцев. В частности, мной 28 февраля было направлено письмо в Святогорскую раду с запросом – есть ли у них [такие объекты]. Там у нас проблемы с "Трояндой"», – констатировала Назаренко.

Отметим, что база отдыха «Троянда» принадлежит предприятию КСП «Донбассдомнаремонт». КСП еще до 2014 года находилось в стадии банкротства, база отдыха стояла заброшенной около 10-ти лет – не было электричества, водоснабжения, канализации. Летом 2014 года в «Троянду» заселили переселенцев, которые при поддержке благотворителей отремонтировали помещения, стоимость работ оценивается в 1 млн грн. ВПЛ проживают здесь, оплачивая коммунальные услуги. В 2016 году базу отдыха площадью 2 га выставили на продажу за 4 млн грн. С этого момента переселенцев периодически пытаются выселись из помещений.

Как сообщалось ранее, сейчас в Украине насчитывается около 150 мест компактного проживания ВПЛ, в них проживает около 7 тыс. чел.