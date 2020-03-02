Платежки за тепло в феврале могут снизиться на 40%, – Гончарук

За февраль украинцы заплатят за услуги отопления гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, благодаря значительному снижению цены на газ. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге сегодня, 2 марта, передает корреспондент «Донецких новостей».

Цифры в платежках за февраль глава правительства назвал «рекордно низкими» не только за эту зиму, но и за прошлые годы.

«У нас фактические расходы этой зимы домохозяйств и людей, которые живут в многоквартирных домах, будут значительно ниже, чем прошлой зимой и в предыдущие периоды. В феврале газ стоил значительно ниже, рынок был таким благоприятным, что мы ожидаем, что в стоимости услуги коммунальной газ будет стоить меньше, чем 4 тыс. грн (за 1 тыс. м. куб. – ред.). Это значительно меньше, чем в феврале, даже меньше, чем в декабре и ноябре. Мы ожидаем, что [предприятия] теплокоммунэнерго получат возможность снизить для людей платежку иногда даже до 40%», – заявил Гончарук.

По его словам, это результат работы команды президента Украины, парламента, правительства и еще «многих факторов», которые «повлияли на такой ход событий».