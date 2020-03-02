Большое строительство: В Украине стартовали работы на более чем 300 объектах

В рамках программы «Большое строительство» в Украине приступили к выполнению работ на более, чем 300 объектах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге сегодня, 2 марта.

«Это хороший задел на будущее, мы ожидаем, что все планы – и по строительству 4 тыс. км дорог, и по строительству 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений в больницах – могут быть выполнены, никаких угроз для этого нет. Мы стартуем достаточно рано», – отметил глава правительства.

Все необходимые ресурсы для этого есть – и организационные, и финансовые, добавил Гончарук.

По его словам, рано начать строительные работы позволила теплая погода.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за февраль украинцы заплатят гораздо меньше за услуги отопления, чем в предыдущие месяцы, благодаря значительному снижению цены на газ.