На Донетчине женщина жестоко убила собственную мать

Жительница Волновахи (Донецкая обл.) до смерти забила мать палкой и кирпичом. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что тело женщины нашли на обочине улицы. На месте происшествия правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 55-летняя местная жительница.

Выяснилось, что гибели женщины причастна 35-летняя дочь потерпевшей.

«Установлено, что родственницы употребляли спиртные напитки дома у матери. Между ними возникла ссора, и дочь нанесла женщине несколько ударов деревянной палкой в лицо. Конфликт продолжился на улице. Злоумышленница подняла кирпич, ударил мать по голове и покинула место преступления. Телесные повреждения оказались смертельными. Пострадавшую без признаков жизни обнаружили на следующий день», – рассказали в полиции.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Женщине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.