«Никто ничего закрывать не должен»: Гончарук прокомментировал новый этап медреформы

Медицинская реформа, которая стартует с 1 апреля, приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата поднимется на 30% или больше, а для украинцев появится настоящая бесплатная медицина – по отдельным услугам, включенным в гарантированный государством пакет. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге сегодня, 2 марта, передает корреспондент «Донецких новостей».

Глава Кабинета министров Украины, в частности, отметил, что считает реформу «необходимой и правильной», которая позволит врачам получать большую зарплату, а медицинские услуги из гарантированного государством пакета будут предоставляться украинцам без каких-либо доплат.

За оставшееся до старта реформы время правительство планирует уточнить расчеты по сети опорных больниц.

«У нас есть еще месяц, есть много организационной работы, в частности, нужно пересмотреть сеть так называемых опорных больниц, потому что она планировалась достаточно давно, без реальных расчетов. По состоянию на пятницу [28 февраля] Национальная служба здоровья (НСЗУ) получила от лечебных учреждений по всей Украине заявки. И на сегодня у НСЗУ есть все необходимые цифры, чтобы рассчитать точную модель», – уточнил Гончарук.

По его словам, в ближайшие недели будут проводиться совещания с главами облгосадминистраций, департаментами здравоохранения, местными депутатами для того, чтобы максимально правильно спланировать сеть медицинских учреждений.

«И чтобы вот эти опасения относительно закрытия отдельных больниц, – они не подтвердились. Конечно, никто ничего закрывать не должен», – подчеркнул премьер-министр.

Гончарук добавил, что в целом административно в правительстве к реформе готовы, но ближайший месяц будет «очень тяжелым с коммуникационной точки зрения», потому что в каждом городе или районе людям нужно будет доступно объяснить, что изменится в медицине по результатам реформы.

Напомним, с 1 апреля 2020 года государство запускает Программу медицинских гарантий. Цель нововведений – освободить украинцев от «благодарности» врачам и оплаты обследований и операций из собственного кармана.