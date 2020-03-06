«Туалет бабульки не нашли, терпели, бедненькие»: В Луганске обсуждают очередь за «паспортами»

В неподконтрольном украинским властям Луганске по-прежнему сохраняются большие очереди в «паспортные столы». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, люди рассказывают о «паспортном столе» в Ленинском районе, куда невозможно дозвониться, чтобы узнать, готов ли «паспорт ЛНР».

«Бешеный народ спросить, конечно, не пустил, стояли с 8:10 до 13:30, перерыв с 12:00 до 13:00 (по местному времени – ред.) – это святое, тусовались на улице. Туалет бабульки не нашли, терпели, бедненькие», – рассказывает Сусанна.

«Стояли на улице, периодически капал дождь, пускали внутрь по 3 человека на получение и по 1 – по другим вопросам (подача доков на паспорт РФ, паспорт ЛНР, прописка-выписка и т.п.)», – добавляет она.

По словам луганчанки, утром люди хотели отдать список фамилий, чтоб сотрудники сказали, у кого готов паспорт, у кого нет – и не пришлось бы стоять зря. Однако на это был получен отказ.

«После всех этих движений сообщили, что паспорт не готов», – подытожила жительница Луганска.

Иные горожане подтверждают плачевную ситуацию с очередями, и не только в Ленинском районе:

Ирина: «Как представлю в Жовтневый идти узнавать, готов или нет паспорт, так сразу ничего не хочу...»;

Юлия: «Я там с 7 до победного простояла, получить хотела, перемерзла, насмотрелась многого – поцеловала дверь, спросить никого не пускают, на все одна очередь. В 7:00 я была 78-я, в 16:30 девушка была 51-я, приняли за день 57 человек и со стороны МВД человек 40-50. Туалета нет и даже заведения какого-то в районе, дикость какая-то. Сдать доки полбеды, отстоять эту очередь, а еще и занять ее правильно, во где самая главная ж»;

Ирина: «Да я в курсе, знакомые дважды стояли, плюнули и ушли. Будут еще пробовать позже. Что за неорганизованность дикая. Люди 7 кругов ада проходят из-за чьей-то банальной халатности. Создайте электронную очередь – и все».

О том, что для улучшения ситуации можно было бы создать электронную очередь, говорят многое жители Луганска. Однако «власти» не реагируют на многочисленные жалобы.

Напомним, в неподконтрольном украинским властям Донецке 19 февраля «МВД ДНР» провело вооруженную проверку студентов «Донецкого медицинского университета ДНР» на предмет наличия у них паспортов «республики». Проверка проводилась в общежитии № 9. Здание окружили автоматчики, проверяли документы, часть студентов были задержаны.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольных Макеевке и Горловке на рынках устроили облавы на людей без «паспортов ДНР».