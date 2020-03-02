В Донецке на шахте Засядько травмирован горняк

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на шахте травмирован горняк.

Как сообщает «МЧС ДНР», сегодня, 2 марта, реанимационно-противошоковая группа оказала медицинскую помощь работнику шахты им. Засядько – горнорабочему 1982 года рождения, который получил травмы.

«Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение города», – утверждают в «республике».

Как сообщалось ранее, 28 февраля в шахте рядом с временно неподконтрольным украинскому правительству Шахтерском (Донецкая обл.) произошел взрыв метана, в результате чего под завалами оказались двое шахтеров. Они погибли.