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НВФ обстреляли Красногоровку: Ранена пожилая женщина (Фото)

02.03.20 13:48
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Сегодня, 2 марта, на территории частного дома в Красногоровке (Донецкая обл.) разорвались три снаряда. В результате обстрела пострадала 73-летняя хозяйка дома. Сейчас женщина находится в больнице, его состояние стабильное. По факту обстрела полиция Марьиннки начала досудебное расследование.

Сообщается, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) около 7 утра открыли огонь по населенному пункту.

«В результате разрыва снарядов осколочное ранение получила 73-летняя местная жительница. В момент обстрела женщина находилась в доме, который был поврежден. Потерпевшая срочно госпитализирована. Сейчас за ее состоянием здоровья наблюдают врачи», – рассказали в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

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