В Украине четырех человек проверяют на заражение коронавирусом, – замглавы МОЗ

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом на брифинге сегодня, 2 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения–главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы не скрываем данные, мы говорим только правду», – подчеркнул чиновник.

Как рассказал Виктор Ляшко, завершилось тестирование на COVID-19 образцов из Ивано-Франковской области, из Кропивницкого и города Киева.

«Все эти 3 исследования показали негативные результаты, то есть у этих людей нет коронавирусной инфекции. Всего на данный момент проведено 8 тестов на коронавирус, все они были негативными. Сегодня исследуются еще 4 образца с подозрением на коронавирус: 3 – из Киева, 1 – из Черновицкой области. В Киеве – это иностранцы, которые в Украине обратились за помощью, в Черновцах – человек, который вернулся из Италии», – сообщил главный санврач Украины.

Также он отметил, что продолжается температурный скрининг, который проводится вместе с Государственной пограничной службой Украины. Всего с 24 февраля проскрининговано около 540 тыс. человек. В наиболее крупных пунктах пропуска дежурят бригады скорой медицинской помощи. В других пунктах час доезда до лечебных учржедений не превышает 10 минут, чтобы вовремя изолировать и провести обследование людей, у которых будет выявлена температура.

По словам Виктора Ляшко, в Украине для предотвращения распространения коронавируса подготовлено 12 тыс. койко-мест в инфекционных стационарах, около 2,5 тыс. боксов в инфекционных отделениях больниц, палаты интенсивной терапии в инфекционных отделениях, приняты другие необходимые меры.