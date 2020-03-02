Военный сбор: Стало известно, сколько жители Донетчины перечислили на развитие армии

Налогоплательщики Донецкой области в январе 2020 года уплатили в бюджет более 38 млн грн военного сбора. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Донецкой области.

«В течение января 2020 года плательщики Донецкой области уплатили в бюджет 38,1 млн грн "патриотического налога". Для сравнения, в январе 2019 года было выплачено 37,7 млн грн сбора на развитие армии», – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что военный сбор введен в Украине с августа 2014 года, как дополнительный источник финансирования и поддержки армии. Ставка этого платежа составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за уплату сбора в бюджет при начислении доходов в виде заработной платы в пользу налогоплательщика являются работодатели.

Напомним, Луганская область в январе 2020 года перечислила в бюджет 17 млн ​​грн военного сбора. Это на 25,5% больше поступлений за январь 2019 года.

Как сообщалось ранее, по словам главы Офиса президента Андрея Богдана, военный сбор будет отменен, когда начнут расти экономические показатели. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор могут объединить.