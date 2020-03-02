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На КПВВ Донбасса за неделю у граждан изъяли валюту на почти 740 тыс. грн (Фото)

02.03.20 16:46
Фото: пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ
Фото: пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ

На прошлой неделе граждане пытались незаконно переместить через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) Донбасса валюту на сумму почти 740 тыс. грн. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, на прошлой неделе в КПВВ обзорные группы пограничников и сотрудников ГФС, из состава Объединенных сил, пресекли 7 попыток перемещения денежных средств и валюты сверх установленных ограничений.

В отношении лиц, которые их перемещали, представителями ГФС составлены протоколы об административных правонарушениях. Денежные средства в размере 15 тыс. долларов США, 3 тыс. евро и 283 тыс. грн изъяты до решения суда.

В ведомстве напоминают, что с 28 ноября 2019 года действуют новые правила перевозки наличных через линию разграничения. В частности, с временно неподконтрольной украинской власти территории можно перевозить средства в сумме, не превышающей 50 тыс. грн, или в эквиваленте в валюте, без подтверждающих документов об их происхождении. Или в сумме, превышающей 50 тыс. грн при условии согласования с представителями Координационного центра. На временно неподконтрольную украинской власти территорию можно ввозить средства в сумме, не превышающей 20 тыс. грн или эквивалент в валюте.

Фото: пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ

Напомним, ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.

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