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В ЦПАУ Мариуполя расширили перечень услуг

02.03.20 18:15
Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета
Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

С сегодняшнего дня, 2 марта, в Мариуполе увеличили перечень услуг доступных на базе Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, теперь во всех ЦПАУ города стали доступны новые сервисы ККП «Городское бюро технической инвентаризации – Мариупольская недвижимость». Жители города могут получить следующие услуги:

  1. Первичная техническая инвентаризация с изготовлением технического паспорта для дальнейшей приватизации на квартиры (комнаты) в домах многоквартирного типа (общежитиях) и на кооперативные квартиры.
  2. Первичная техническая инвентаризация с изготовлением технического паспорта на гаражи (машино-места).
  3. Первичная техническая инвентаризация с изготовлением технического паспорта на дома усадебного типа с хозяйственными постройками и сооружениями, садовые (дачные) дома.
  4. Текущая инвентаризация с изготовлением технического паспорта на квартиры (комнаты) в домах многоквартирного типа (общежитиях), гаражи (машино-места).
  5. Текущая инвентаризация с изготовлением технического паспорта на дома усадебного типа с хозяйственными постройками и сооружениями, садовые (дачные) дома, в том числе с целью расчета долей, составление акта конкретного пользования, изготовление вывода о разделе или выделе объекта недвижимого имущества.
  6. Изготовление копии технического паспорта на квартиры (комнаты) в домах многоквартирного типа (общежитиях), гаражи (машино-места), дома усадебного типа с хозяйственными постройками и сооружениями, садовые (дачные) дома.
  7. Внесение изменений в существующий технический паспорт в случае смены собственника или адреса, или в случае снятия с учета самовольно построенного объекта недвижимого имущества.
  8. Изготовление справки о наличии зарегистрированного права собственности по запросу владельца или лица, имеющего право на наследство (по запросу нотариуса).
  9. Изготовление справки о наличии зарегистрированного права собственности и показателей на здания, здания и сооружения по запросу владельца или лица, яма имеет право на наследство (по запросу нотариуса).
  10. Техническая инвентаризация с изготовлением справки об отсутствии объектов недвижимого имущества на земельном участке.

Информацию по оформлению услуг через ЦПАУ можно получить по телефонам:

  • (0629) 58 70 50;
  • +38 095 106 12 37;
  • +38 067 941 04 44.

При этом, как уточняется, ККП «Городское бюро технической инвентаризации – Мариупольская недвижимость» будет работать в штатном режиме по адресу: г. Мариуполь, пр. Мира, 114, тел. (0629) 33-12-28.

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