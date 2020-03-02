В ЦПАУ Мариуполя расширили перечень услуг

С сегодняшнего дня, 2 марта, в Мариуполе увеличили перечень услуг доступных на базе Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, теперь во всех ЦПАУ города стали доступны новые сервисы ККП «Городское бюро технической инвентаризации – Мариупольская недвижимость». Жители города могут получить следующие услуги:

Первичная техническая инвентаризация с изготовлением технического паспорта для дальнейшей приватизации на квартиры (комнаты) в домах многоквартирного типа (общежитиях) и на кооперативные квартиры. Первичная техническая инвентаризация с изготовлением технического паспорта на гаражи (машино-места). Первичная техническая инвентаризация с изготовлением технического паспорта на дома усадебного типа с хозяйственными постройками и сооружениями, садовые (дачные) дома. Текущая инвентаризация с изготовлением технического паспорта на квартиры (комнаты) в домах многоквартирного типа (общежитиях), гаражи (машино-места). Текущая инвентаризация с изготовлением технического паспорта на дома усадебного типа с хозяйственными постройками и сооружениями, садовые (дачные) дома, в том числе с целью расчета долей, составление акта конкретного пользования, изготовление вывода о разделе или выделе объекта недвижимого имущества. Изготовление копии технического паспорта на квартиры (комнаты) в домах многоквартирного типа (общежитиях), гаражи (машино-места), дома усадебного типа с хозяйственными постройками и сооружениями, садовые (дачные) дома. Внесение изменений в существующий технический паспорт в случае смены собственника или адреса, или в случае снятия с учета самовольно построенного объекта недвижимого имущества. Изготовление справки о наличии зарегистрированного права собственности по запросу владельца или лица, имеющего право на наследство (по запросу нотариуса). Изготовление справки о наличии зарегистрированного права собственности и показателей на здания, здания и сооружения по запросу владельца или лица, яма имеет право на наследство (по запросу нотариуса). Техническая инвентаризация с изготовлением справки об отсутствии объектов недвижимого имущества на земельном участке.

Информацию по оформлению услуг через ЦПАУ можно получить по телефонам:

(0629) 58 70 50;

+38 095 106 12 37;

+38 067 941 04 44.

При этом, как уточняется, ККП «Городское бюро технической инвентаризации – Мариупольская недвижимость» будет работать в штатном режиме по адресу: г. Мариуполь, пр. Мира, 114, тел. (0629) 33-12-28.