На Донетчине открыли еще одну современную амбулаторию (Фото)

В Селидово (Донецкая обл.) открыли амбулаторию № 2 общей практики семейной медицины Центра первичной медико-санитарной помощи. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

Торжественное мероприятие состоялось 29 февраля.

По информации профильного департамента, в этой амбулатории обслуживается более 11 тыс. населения. Здесь работает 7 семейных врачей и 1 врач-педиатр.

Так, в ходе реконструкции:

проведена термомодернизация здания (заменены все окна на энергосберегающие, утеплены внешние стены с отделкой декоративной штукатуркой, заменена кровля здания на новую мягкую кровлю с утеплителем и оборудован внешний организованный водослив и т. д.);

проведен капитальный ремонт кабинетов, холлов, коридоров, ремонт потолка, пола, стен;

в подвальном помещении выполнено обустройство конференц-зала, подсобных помещений, устроены внутренние лестницы в подвал;

смонтированы новые системы вентиляции, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, охраны здания;

построен новый тамбур и устройство нового крыльца с пандусом главного входа в здание;

выполнено благоустройство прилегающей территории с ограждением.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, на то, чтобы переоборудовать старое помещение под амбулаторию, из областного бюджета направили 10 млн грн, еще 700 тыс. грн предоставил город.

Средняя зарплата медсестры здесь составляет 8 267 грн, врача – 15 866 грн.

Фото: Департамент здравоохранения облгосадминистрации Донецкой области

«Проведенная реконструкция здания для амбулатории приближает оказание первичной медицинской помощи для 11 256 жителей и создает удобные и комфортные условия пребывания как для пациентов, так и для 50 работников предприятия», – резюмировали в департаменте.