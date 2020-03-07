За время войны не выезжал: Можно ли унаследовать регрессные выплаты жителя неподконтрольного Донбасса

Родственники имеют право унаследовать выплаты после смерти граждан Украины, например, регрессные выплаты шахтеров, проживавших на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и за годы вооруженного конфликта не выезжавших на подконтрольную Украине территорию. Недавно это в очередной раз подтвердил Верховный суд Украины в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в своем Постановлении от 12 февраля 2020 года по делу № 642/6946/18. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, Верховный суд напомнил: «В соответствии с подпунктом "в" п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14) в случае наступления страхового случая Фонд социального страхования от несчастных случаев обязан в установленном законодательством порядке своевременно и в полном объеме возмещать вред, причиненный работнику в результате повреждения его здоровья, выплачивая ему, в частности, ежемесячно денежную сумму в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего...».

Наследодатель Лицо_2 находился на учете и получал ежемесячные страховые выплаты в отделении исполнительной дирекции Фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Первомайске (Луганская обл.), которое находится на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, а потому все начисления и выплаты страховых платежей были прекращены с 1 июля 2014 года.

В соответствии со ст. 64 Конституции Украины, конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. «В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. На момент возникновения спорных правоотношений ни военное, ни чрезвычайное положение в Украине в целом, как и на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, введено не было...», – уточняется в сообщении.

Согласно п. 3 раздела VII «Заключительные и переходные положения» Закона № 1105-ХІV (в редакции от 28 декабря 2014 года № 77-VІІІ), Кабинет министров Украины определяет особенности предоставления социальных услуг и выплаты материального обеспечения по социальному страхованию внутренне перемещенным лицам (гражданам Украины, переселившиеся с временно оккупированной территории, территории проведения АТО или зоны чрезвычайной ситуации).

Определение того, кто является внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) предоставлено в абзаце первом ч. 1 ст. 1 Закона Украины от 20 октября 2014 года № 1706-VII «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» (далее – Закон № 1706- VII; в редакции действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) ... Как указано в ст. 2 настоящего Закона, Украина принимает все возможные меры, предусмотренных Конституцией и законами Украины, международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, по предотвращению возникновения предпосылок вынужденного внутреннего перемещения лиц, защиты и соблюдения прав и свобод ВПЛ, возвращение таких лиц в их покинутые места проживания в Украине и их реинтеграции ...

«Ни в один из указанных законов не внесено такое основание для прекращения соцвыплат, как отсутствие у лица его регистрации в качестве внутренне перемещенного», – подчеркивается в сообщении.

Указанная правовая позиция изложена в постановлении Большой Палаты Верховного суда от 20 сентября 2018 года в деле № 243/3505/16-ц (производство № 14-271цс18).

«Анализ вышеприведенных норм права позволяет сделать вывод, что непредоставление лицу, которое не является ВПЛ, справки о постановке его на учет в качестве лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО, и не обращение этого лица в рабочие группы Фонда на подконтрольной Украине территории с заявлением о начислении выплат, не является основанием для невыплаты страховых платежей, поскольку такое право закреплено за лицом положениями Закона № 1105- ХІV (с 1 января 2015 года в редакции Закона Украины от 28 декабря 2014 года № 77- VІІ), и может быть ограничено только введением военного или чрезвычайного положения на отдельной территории или на всей территории Украины. Вышеизложенные положения законодательства свидетельствуют о том, что наследодатель Лицо_2 имела право на начисление и выплату страховых выплат независимо от обращения в рабочие группы Фонда на подконтрольной Украине территории, а потому наследник Лицо_1 в соответствии со статьей 1227 ГК Украины имеет право на получение страховых выплат в порядке наследования по закону», – резюмируется сообщение.