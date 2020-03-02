В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 2 марта, учтены 1 млн 444 тыс. 443 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 24 февраля в Украине были учтены 1 млн 442 тыс. 940 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 503 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: